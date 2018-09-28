Посетители кафе в Петербурге, где прорвало трубы, умерли от ожогов

Петербургские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек в кафе на Измайловском проспекте.

Как сообщают в СК по Санкт-Петербургу, сейчас в заведении продолжаются следственные действия, опрашиваются свидетели и очевидцы, назначаются экспертизы.

Данных у следствия пока не так уж и много. ЧП произошло ночью в кафе, расположенном в подвале одного из домов по Измайловскому проспекту.

В заведении прорвало трубу горячего водоснабжения, подвал быстро затопило. В заведении погибли два посетителя, их личности установлены - это два двадцатилетних парня. По предварительной информации, причиной смерти юношей стали термические ожоги.

Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц". Конкретных подозреваемых пока нет.

В "Теплосети" Санкт-Петербурга отмечают, что последствия случившегося устраняют, подача тепла ограничена в 76 зданий по соседству.