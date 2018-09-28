Пропавшая на Урале журналистка найдена живой

Журналистка интернет-газеты Znak.com Ирина Крючкова, пропавшая три дня назад во время поездки из Екатеринбурга в Челябинск, найдена живой. Об этом сообщается на сайте сетевого издания.

В сообщении отмечается, что девушке ничего не угрожает. Ее исчезновение не было связано с криминалом или профессиональной деятельностью. Причины пропажи и регион обнаружения представительницы СМИ не уточняются.

Как ранее сообщала "РГ", последний раз девушка выходила на связь в среду, через полтора часа после отправки в Челябинск. Тогда в телефонном разговоре с женщиной, с которой у нее была назначена встреча, девушка сообщила о возникшем конфликте с водителей автомобиля. После связь оборвалась. По факту пропажи полиция Челябинска начала поиски девушки.

Как отмечает издание, найти Ирину помогли публикации в СМИ и социальных сетях.