УФАС Петербурга пригрозило Burger King за слоган про умирающих от голода

Управление антимонопольной службы по Санкт-Петербургу проверит акцию сети Burger King, в рамках которой промоутеры ходят в футболках со слоганом "Ты не умрешь от голода в этом городе" и раздают рекламные проспекты.

- Многие из нас родились и выросли в Ленинграде. У некоторых есть родственники, пережившие блокаду, а кто-то потерял своих родных, - приводит пресс-служба регионального УФАС слова руководителя ведомства Вадима Владимирова.

Напомним, промоутеры в футболках с провокационной надписью "You won't starve to death in this city" были накануне замечены в Петербурге.

В самой сети Burger King заявили, что футболки были предназначены для сотрудников кафе в Екатеринбурге. В этой одежде промоутеры ходили в период Чемпионата мира по футболу. Сейчас сеть начала свою внутреннюю проверку.