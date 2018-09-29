Новости

Козак: На "Формулу-1" в Сочи распродано 97 процентов билетов 15:54
Столкновения между митингующими и полицией произошли в Барселоне 15:40
В Японии в результате тайфуна пострадали 22 человека 15:33
Путин назначил Неверова главой Управления президента по внешней политике 14:58
В Крыму после капремонта открыли дорогу-долгострой 14:47
Минфин дал прогноз по курсу доллара до 2036 года 14:39
"Локомотив" назвал сроки восстановления Смолова 14:27
В КБР при столкновении двух машин погибли два человека 13:58
Взрыв произошел на съезде компартии ДНР в Донецке 13:57
"Урал" одержал волевую победу над тульским "Арсеналом" 13:55
Хэмилтон стал лучшим на третьей практике Гран-при России 13:54
В Иране от употребления суррогатного алкоголя погибли более 20 человек 13:46
Владимир Путин выразил соболезнования главе Индонезии 13:32
Порошенко отказался возвращать России миллиардные долги 13:24
На Новой Риге произошло ДТП с маршрутным такси 13:18
В Приморье заложили первый камень парка для амурских тигров 13:00
Синоптики рассказали о погоде на главной гонке "Формулы-1" в Сочи 12:48
40 человек пострадали от распыления газа в британском клубе 12:34
Россиян среди жертв землетрясения и цунами в Индонезии нет 12:08
УФАС Петербурга пригрозило Burger King за слоган про умирающих от голода 11:46
Проект бюджета Пенсионного фонда России внесен в Госдуму 11:39
В Якутии к попавшему в ущелье вертолету направлены спасатели 11:33
В Башкирии ветер сорвал крышу школы 11:21
Неприхотливые: автомобили российского рынка на самом дешевом бензине 11:17
В Якутии вертолет Robinson совершил аварийную посадку 10:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся тарифы ЖКХ в 2019 году
Как изменятся тарифы ЖКХ в 2019 году
Законы октября помогут предпенсионерам и дольщикам
Законы октября помогут предпенсионерам и дольщикам
10 главных книг осени
10 главных книг осени
29.09.2018 11:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

УФАС Петербурга пригрозило Burger King за слоган про умирающих от голода

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Управление антимонопольной службы по Санкт-Петербургу проверит акцию сети Burger King, в рамках которой промоутеры ходят в футболках со слоганом "Ты не умрешь от голода в этом городе" и раздают рекламные проспекты.

Фото: depositphotos.com
Burger King рассказал о слежке за россиянами через смартфоны

- Многие из нас родились и выросли в Ленинграде. У некоторых есть родственники, пережившие блокаду, а кто-то потерял своих родных, - приводит пресс-служба регионального УФАС слова руководителя ведомства Вадима Владимирова.

Напомним, промоутеры в футболках с провокационной надписью "You won't starve to death in this city" были накануне замечены в Петербурге.

В самой сети Burger King заявили, что футболки были предназначены для сотрудников кафе в Екатеринбурге. В этой одежде промоутеры ходили в период Чемпионата мира по футболу. Сейчас сеть начала свою внутреннюю проверку.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Владимир Путин выразил соболезнования главе Индонезии
Лавров объявил о начале поставок С-300 в Сирию
Порошенко отказался возвращать России миллиардные долги
Венгрия отреагировала на решение Украины о переброске войск к границам
В Сети появилось видео с места крушения американского истребителя F-35B