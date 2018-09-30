Власти опровергли сообщения об обрушении фасада здания в центре Москвы

Никакого обрушения фасада здания в центре Москвы не было. Соответственно, и нет пострадавших. С таким заявлением выступили в пресс-службе префектуры ЦАО города.

В сообщении указывается, что произошло "частичное отслоение декоративного элемента фасада", передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что по адресу 1-Спасоналивковский переулок дом 18, строение 2 обрушился фасад здания. Также сообщалось о поврежденных припаркованных автомобилях.

Напомним, в Кемерове при обрушении кровли на заводе пострадали три человека.