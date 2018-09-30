В Якутии продолжились поиски упавшего в ущелье вертолета

Вездеход со спасателями прибыл в район Якутии, где 29 сентября совершил жесткую посадку частный вертолет Robinson.

Место находится в 30 километрах от села Сасыр Момского района. Об этом передает агентство "Интерфакс - Дальний Восток" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС РФ по Якутии.

"Спасатели ищут ущелье, где находится вертолет. Там скалистая местность и передвигаться достаточно опасно", - отметили в пресс-службе главка.

К месту ЧП из Якутска вылетел самолет L-410 со спасателями, которые займутся авиаразведкой, поскольку использовать Ми-8 второй день не позволяют погодные условия.

Напомним, в субботу частный вертолет произвел жесткую посадку в Момском районе Якутии. Пилот воздушного судна вышел на связь по спутниковому телефону и рассказал, что оказался в ущелье.