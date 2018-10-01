МАК выяснит причины крушения вертолета в Иркутской области

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию крушения вертолета в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в понедельник в 5 км юго-западнее города Бодайбо.

"В русле реки Витим произошло авиационное происшествие с вертолетом R-44-II RA-05758, принадлежащим ЗАО "Артель старателей "Витим", - уточняется в сообщении МАК.

По имеющейся информации, на борту находились пилот и пассажир, вертолет задел линию электропередачи и упал в воду. Воздушное судно затонуло, нахождение пилота и пассажира неизвестно.