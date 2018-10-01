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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МАК выяснит причины крушения вертолета в Иркутской области

Текст: Ольга Игнатова

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию крушения вертолета в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Инцидент произошел в понедельник в 5 км юго-западнее города Бодайбо.

"В русле реки Витим произошло авиационное происшествие с вертолетом R-44-II RA-05758, принадлежащим ЗАО "Артель старателей "Витим", - уточняется в сообщении МАК.

По имеющейся информации, на борту находились пилот и пассажир, вертолет задел линию электропередачи и упал в воду. Воздушное судно затонуло, нахождение пилота и пассажира неизвестно.

Происшествия Правосудие Следствие Международные организации Межгосударственный авиационный комитет Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Авиакатастрофы
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