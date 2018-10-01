Упавший в реку в Приангарье вертолет обнаружен в 20 метрах от берега

Упавший в реку Витим в пяти километрах от города Бодайбо вертолет Robinson обнаружили в 20 метрах от берега по масляному пятну и плавающей на поверхности воды документации. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

В ведомстве добавили, что на расположенной неподалеку линии электропередач поврежден провод, это дает возможность говорить, что перед падением вертолет задел ЛЭП.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на мэра Бодайбо Евгения Юмашева, судьба пилота Владимира Суханова и механика Сергея Егоскина, которые находились на борту вертолета, остается неизвестной. По словам мэра, на берегу людей не нашли.

"Можно предположить, что водолазы найдут тела погибших в кабине вертолета. Однако их могло унести течением", - сказал Юмашев.

Сейчас на месте ЧП находятся 36 человек, 11 единиц техники, в том числе от МЧС России - 14 человек и 4 единицы техники. Проведение поисково-спасательных работ осложнено сильным течением реки Витим. В готовности к вылету - десять спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и пожарно-спасательной службы Иркутской области. Вертолетом Ми-8 МЧС России они будут доставлены к месту проведения работ.

Напомним, частный вертолет Robinson, принадлежащий золотодобывающей артели "Витим", летел с места дислокации "Скалистый". Неподалеку от города Бодайбо пилот воздушного судна перестал выходить на связь.