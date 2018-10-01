Новости

Москве не хватает еще 250-280 километров выделенных полос 12:04
В Симферополе очередь в детсады пообещали ликвидировать за два года 12:04
В Приангарье задержали подозреваемых в краже 26 лошадей 11:58
Подняты со дна океана артефакты легендарной пропавшей экспедиции 11:58
Суд в Москве продлил арест обвиняемому в шпионаже норвежцу 11:46
Итоговый вариант законопроекта по ИПК не готов 11:46
Китайцы пытались вывезти из Приморья трепанга на 500 тысяч рублей 11:39
PMI обрабатывающих отраслей РФ в сентябре вырос до 50 пунктов 11:36
Аксенов спрогнозировал цены после запуска грузовиков по Крымскому мосту 11:34
Гвинет Пэлтроу вышла замуж за создателя "Американской истории ужасов" 11:33
РФ попросила у Южной Кореи разъяснить ситуацию с судном "Севастополь" 11:28
Lada Vesta получила независимую заднюю подвеску 11:25
В России испытали новейшие самоходки "Набросок" 11:20
На Ямале жилой дом "съехал" с фундамента 11:16
Упавший в реку в Приангарье вертолет обнаружен в 20 метрах от берега 11:14
Водителя в Волжском застрелили за музыку в пять часов утра 11:12
В "Единой России" выступили против принудительной накопительной пенсии 11:11
Главой Ненецкого автономного округа избран Александр Цыбульский 11:06
Путин поздравил Сухопутные войска с профессиональным праздником 11:04
Сербский президент Александар Вучич прибыл в Россию 11:03
На Урале мужчина нашел на свалке секретные документы МВД 11:01
Вахтанг Кикабидзе рассказал о том, как у него обнаружили рак 10:57
Украинскую армию уличили в непрофессионализме 10:55
В Подмосковье студент умер после посвящения 10:53
Проезд в московских электробусах стал платным 10:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся тарифы ЖКХ в 2019 году
Как изменятся тарифы ЖКХ в 2019 году
Что не пропустить по ТВ на неделе с 1 по 7 октября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 1 по 7 октября
10 главных книг осени
10 главных книг осени
01.10.2018 11:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Упавший в реку в Приангарье вертолет обнаружен в 20 метрах от берега

Текст: Надежда Столярчук

Упавший в реку Витим в пяти километрах от города Бодайбо вертолет Robinson обнаружили в 20 метрах от берега по масляному пятну и плавающей на поверхности воды документации. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

В ведомстве добавили, что на расположенной неподалеку линии электропередач поврежден провод, это дает возможность говорить, что перед падением вертолет задел ЛЭП.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Почему в России разбиваются частные вертолеты

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на мэра Бодайбо Евгения Юмашева, судьба пилота Владимира Суханова и механика Сергея Егоскина, которые находились на борту вертолета, остается неизвестной. По словам мэра, на берегу людей не нашли.

"Можно предположить, что водолазы найдут тела погибших в кабине вертолета. Однако их могло унести течением", - сказал Юмашев.

Сейчас на месте ЧП находятся 36 человек, 11 единиц техники, в том числе от МЧС России - 14 человек и 4 единицы техники. Проведение поисково-спасательных работ осложнено сильным течением реки Витим. В готовности к вылету - десять спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и пожарно-спасательной службы Иркутской области. Вертолетом Ми-8 МЧС России они будут доставлены к месту проведения работ.

Напомним, частный вертолет Robinson, принадлежащий золотодобывающей артели "Витим", летел с места дислокации "Скалистый". Неподалеку от города Бодайбо пилот воздушного судна перестал выходить на связь.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Упавший в реку в Приангарье вертолет обнаружен в 20 метрах от берега
Минпромторг предложил снять запрет на продажу пива ночью
Аксенов спрогнозировал цены после запуска грузовиков по Крымскому мосту
Более тысячи заключенных сбежали из тюрем после землетрясения в Индонезии
СМИ опубликовали видео последних секунд жизни Захарченко