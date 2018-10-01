Следователи проверят школу в Каспийске после отравления 19 детей

Следственное управление СК РФ по Дагестану начало проверку школы №1 в Каспийске, где накануне 19 детей из младших классов были госпитализированы с кишечной инфекцией.

Напомним, 29 сентября около 30 школьников (им всем по восемь-девять лет), почувствовали недомогание после посещения столовой. Уже через полчаса им стало настолько плохо, что педагоги вызвали врачей. В итоге 19 детей были доставлены в больницу с диагнозом "пищевое отравление".

Следователям предстоит выяснить, насколько четко здесь выполнялись санитарно-гигиенические инструкции, не было ли поставок просроченной еды и так далее. Пока же, как сообщил ранее корреспондент "РГ" в Дагестане, работа всего пищеблока приостановлена. Когда будет понятна причина массового отравления, правоохранительные органы смогут установить виновных.

По предварительным данным, возбудителем инфекции была сальмонелла, сообщили "РГ" в местном Роспотребнадзоре. При этом в самой школе от комментариев отказались.