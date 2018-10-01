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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Калининградские врачи рассказали о здоровье избитого лопатой мальчика

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Мальчик, избитый лопатой в садовом товариществе на окраине Калининграда, идет на поправку.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сотрудников регионального минздрава, состояние здоровья ребенка врачи оценивают как среднетяжелое.

Фото: Андрей Махонин / ТАСС
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Угрозы для жизненно-важных органов нет, медицинская помощь мальчику оказывается в полном объеме.

Напомним, 27 сентября в садовом товариществе "Чайка" на 8-летнего мальчика по дороге на остановку напал неизвестный ему мужчина. Взрослый избил ребенка лопатой и выбросил потерявшего сознание ребенка в кусты.

Мальчика заметили прохожие, они вызвали "скорую". Врачи доставили ребенка в больницу в тяжелом состоянии.

30 сентября в этом же садовом товариществе был задержан 49-летний мужчина, который подозревается в нападении на ребенка. Сейчас решается вопрос об определении ему меры пресечения.

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