Калининградские врачи рассказали о здоровье избитого лопатой мальчика

Мальчик, избитый лопатой в садовом товариществе на окраине Калининграда, идет на поправку.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сотрудников регионального минздрава, состояние здоровья ребенка врачи оценивают как среднетяжелое.
Угрозы для жизненно-важных органов нет, медицинская помощь мальчику оказывается в полном объеме.
Напомним, 27 сентября в садовом товариществе "Чайка" на 8-летнего мальчика по дороге на остановку напал неизвестный ему мужчина. Взрослый избил ребенка лопатой и выбросил потерявшего сознание ребенка в кусты.
Мальчика заметили прохожие, они вызвали "скорую". Врачи доставили ребенка в больницу в тяжелом состоянии.
30 сентября в этом же садовом товариществе был задержан 49-летний мужчина, который подозревается в нападении на ребенка. Сейчас решается вопрос об определении ему меры пресечения.