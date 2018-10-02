В Чувашии проверят на вменяемость водителя, намеренно сбившего девочку

Житель Вурнарского района, совершивший наезд на 14-летнюю девочку, по ходатайству следователя заключен под стражу. В отношении него назначен ряд судебных экспертиз. Кроме того, его проверят на вменяемость, сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашии.

Ранее 49-летний мужчина был задержан правоохранительными органами по подозрению в покушении на убийство. По версии следствия, 24 сентября около 16 часов на автодороге недалеко от поселка Вурнары пьяный сельчанин ехал на автомобиле Lada X-Ray и увидел группу подростков. Он предложил подвезти одну из девочек, а когда та отказалась, развернулся и погнался за ней.

Догнав школьницу, он буквально переехал ее на машине. В результате девочку доставили в больницу, где врачи диагностировали ей перелом тазобедренной кости.

Расследование уголовного дела продолжается. В качестве свидетелей допрошены непосредственные очевидцы произошедшего. Следственный комитет опубликовал видео с места наезда на школьницу. На нем видно, что пьяный водитель, скорее всего, не отдает отчет в том, что он сделал.

По сообщению регионального МВД, с начала года на виновника наезда инспекторы ДПС составили 20 административных протоколов за превышение скоростного режима.