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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми предстанет перед судом один из напавших на школу подростков

Текст: Алексей Трапезников

Расследование уголовного дела в отношении одного из несовершеннолетних, обвиняемого в нападении на пермскую школу, завершено.

Фото: Пресс-служба администрации губернатора Пермского края
Пострадавшей в поножовщине пермской учительнице вручили медаль

Как пояснили в Следственном комитете РФ, подростку предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных сразу несколькими статьями Уголовного кодекса РФ (разбой, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, покушение на убийство двух и более лиц).

По версии следствия, обвиняемый совместно со своим несовершеннолетним знакомым - учащимся 10 класса школы №127 - с целью заранее спланированного убийства пришли в здание школы, взяв с собой несколько ножей. Зайдя в кабинет, где проходил урок, они нанесли ножевые удары в жизненно-важные органы учителю начальных классов и девяти малолетним учащимся.

Умысел на убийство не был доведен до конца, поскольку учителю удалось вывести учеников из класса. Оставшись в аудитории, обвиняемые нанесли друг другу удары ножом в область шеи, после чего были задержаны вызванными охранниками ЧОП. Им своевременно была оказана медицинская помощь.

Расследование в отношении второго несовершеннолетнего в настоящее время продолжается. В ходе судебно-психиатрической экспертизы он признан невменяемым, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Напомним, в результате поножовщины в пермской школе, произошедшего 15 января этого года, пострадали 15 человек, из которых 12 были госпитализированы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь Поножовщина в пермской школе
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