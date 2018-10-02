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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Иркутском найдены тела погибших при крушении вертолета Robinson

Текст: Дмитрий Мальков

Спасатели сегодня подняли тела пилота и пассажира потерпевшего крушение вертолета Robinson в Бодайбинском районе Иркутской области.

- В нескольких метрах от берега реки Витим на глубине пять метров водолазы обнаружили вертолет и тела двух человек. Водолазами проведено обследование воздушного судна, тела подняты на поверхность и переданы правоохранительным органам, - рассказал подробности спасательной операции представитель ГУ МЧС по региону.

Фото: depositphotos.com
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В настоящее время, как сообщили спасатели, решается вопрос о подъеме вертолета на берег.

Напомним, вертолет Robinson, принадлежащий ЗАО "Артель старателей "Витим", вчера вылетел с двум людьми на борту из поселка Бодайбо в понедельник днем. Через несколько минут связь с ним пропала. К вечеру спасатели обнаружили воздушное судно в реке Витим. Рядом с местом крушения воздушного судна на линии электропередачи обнаружены поврежденные провода.

СК и транспортная прокуратура начали доследственные проверки по факту случившегося.

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