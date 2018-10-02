В Петербурге возбудили дело из-за трещин в БДТ после реконструкции

Главное следственное управление СК России по Петербургу возбудило уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и хищении при реконструкции Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова, которое будет объединено с делами о мошенничестве, прежде возбужденными полицией. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Алексея Добрынина.

Изначально СК возбудил дело из-за возникновения трещин на здании БДТ, которые появились вскоре после завершения реконструкции здания, на которую было истрачено шесть миллиардов рублей.

По словам адвоката театра, в июле СК РФ возбудил уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями" в отношении нескольких неустановленных лиц, которые подписали акты приемки реставрационных работ, а на самом деле они были выполнены не в полном объеме или не выполнены вообще. Тем самым театру нанесен ущерб, который, по предварительной оценке, составил 68,7 миллиона рублей.

Хищения при реставрационных работах в БДТ также расследовались в рамках двух уголовных дел о мошенничестве, возбужденных полицией в феврале и мае текущего года, подчеркивает адвокат. Сейчас прокуратура изъяла у полиции эти дела и передала их в следственный комитет. ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу намеревается объединить их в одно производство с делом о злоупотреблении полномочиями.

Напомним, что ЗАО "Театрально-декорационные мастерские" фигурирует в деле бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна о хищении при строительстве стадиона на Крестовском острове. А генеральный директор АО "Балтстрой" Дмитрий Сергеев находится под арестом по делу о хищении при строительстве дома приемов президента РФ в Ново-Огареве.