Суд арестовал бывшего адвоката по делу о взятке полковнику Захарченко

Бывший адвокат из Ростова-на-Дону Виктор Белевцов арестован по делу о даче взятки полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Такое решение во вторник принял Басманный суд Москвы.

"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Белевцову меры пресечения в виде содержания под стражей до первого декабря", - приводит ТАСС слова судьи, огласившей постановление.

Белевцов был посредником при передаче Захарченко взятки в размере 2 миллиардов рублей, рассказал в суде следователь. Экс-адвокат подозревается по части 5 статьи 291 УК РФ ("Дача взятки").

Ранее на два месяца был заключен под стражу член совета директоров "Росжелдорпроекта" и совладелец Интерпрогрессбанка Валерий Маркелов. Банкира подозревают в передаче в течение почти 9 лет астрономических взяток полковнику МВД.

Захарченко обвиняется в коррупции. Он был задержан и арестован в сентябре 2016 года. При обыске у него в квартирах обнаружили около 9 млрд рублей в разной валюте.