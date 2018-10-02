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Рубрика: Происшествия

Суд арестовал бывшего адвоката по делу о взятке полковнику Захарченко

Бывший адвокат из Ростова-на-Дону Виктор Белевцов арестован по делу о даче взятки полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Такое решение во вторник принял Басманный суд Москвы.
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"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Белевцову меры пресечения в виде содержания под стражей до первого декабря", - приводит ТАСС слова судьи, огласившей постановление.

Белевцов был посредником при передаче Захарченко взятки в размере 2 миллиардов  рублей, рассказал в суде следователь. Экс-адвокат подозревается по части 5 статьи 291 УК РФ ("Дача взятки").

Ранее на два месяца был заключен под стражу член совета директоров "Росжелдорпроекта" и совладелец Интерпрогрессбанка Валерий Маркелов. Банкира подозревают в передаче в течение почти 9 лет астрономических взяток полковнику МВД.

Захарченко обвиняется в коррупции. Он был задержан и арестован в сентябре 2016 года. При обыске у него в квартирах обнаружили около 9 млрд рублей в разной валюте.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Басманный суд Москвы Дело о миллиардах полковника Захарченко
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