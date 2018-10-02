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02.10.2018 19:35
Рубрика: Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в передаче "астрономической" взятки Захарченко

Текст: Иван Егоров

Уголовное дело бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко, в квартире которого два года назад обнаружили почти 9 млрд рублей в различной валюте, обрастает новыми неожиданными подробностями.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Басманный суд во вторник вечером арестовал на два месяца члена совета директоров "Росжелдорпроекта" и совладельца Интерпрогрессбанка Валерия Маркелова. Банкира подозревают в передаче в течении почти 9 лет астрономических взяток полковнику Дмитрию Захарченко.

Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva
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Выступая в суде, представитель следствия заявил, что Маркелов подозревается в передачи полковнику Захарченко с 2007 по 2016 год взятки в особо крупном размере. Деньги, по версии следствия, передавались группой лиц, в которую входили совладелец Интерпрогрессбанка Борис Ушерович, экс-сотрудник Инкредбанка Дмитрий Моторин и член совета директоров банка "Новое время" Иван Станкевич. По словам следователя, вина Маркелова подтверждается материалами дела, в частности, показаниями владельца Интерпрогрессбанка Германа Горбунцова, указавшим на Маркелова, как на лицо, совершившее преступление.

В то же время суд отказался удовлетворить просьбу защиты Маркелова избрать ему более мягкую меру пресечения - домашний арест. Маркелов был задержан 1 октября в сочинской гостинице Талисман. Как заявил представитель СКР, Маркелов скрывался от следствия, часто менял гостиницы и селился в них под чужим именем. Защита Маркелова утверждает, что он не скрывался, и был задержан через 26 часов после того, как прилетел в Россию.

Адвокат Роман Воронин заявил в суде, что его клиент от показаний не отказывается и готов рассказать следователям больше, чем они могут себе представить. Говоря о сумме взятки, защитник назвал ее "астрономической" и сообщил, что деньги якобы передавались Захарченко ежемесячно на протяжении многих лет.
 

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Басманный суд Москвы Дело о миллиардах полковника Захарченко
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