Гражданская жена Захарченко эмигрировала в США

Марина Семынина, сожительница экс-полковника Дмитрия Захарченко, спешно завершила дела в России и уехала из страны. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Александра Карабанова, новым местом жительства стала Америка.

Как уточняется, Семынина улетела вместе с дочерью. Некоторые СМИ сообщают, что они эмигрировали не в США, а в Великобританию.

К такому решению женщину подтолкнул новый поворот в уголовном деле ее гражданского мужа. Накануне был арестован еще один фигурант - Виктор Белевцов, доверенное лицо и бывший адвокат Захарченко. Следствие считает, что он выполнял различные поручения экс-полковника и участвовал в передаче тому взяток.

Напомним, "дело о миллиардах" Дмитрия Захарченко считается одним из самых громких за последние годы. Он был задержан по подозрению в коррупции в 2016 году, а при обыске у него были найдены более 9 миллиардов рублей в различной валюте.