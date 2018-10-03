При крушении вертолета под Костромой погибли три человека

В Солигачинском районе Костромской области три человека погибли при крушении частного вертолета.

Как сообщили "РГ" в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР, тела погибших обнаружены у деревни Вонышево.

Сейчас ведомство начало проверку по факту случившегося. На место выехала следственно-оперативная группа.

Ранее стало известно, что в Костромской области с радаров пропал вертолет. Жители деревни Вонышево видели, как он падал. На борту вертолета с большой вероятностью находились охотники.