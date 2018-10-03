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03.10.2018 22:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

При крушении вертолета под Костромой погибли три человека

Текст: Вера Черенева (Костромская область)

В Солигачинском районе Костромской области три человека погибли при крушении частного вертолета.

Как сообщили "РГ" в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР, тела погибших обнаружены у деревни Вонышево.

Фото: Пресс-служба МЧС России
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Сейчас ведомство начало проверку по факту случившегося. На место выехала следственно-оперативная группа.

Ранее стало известно, что в Костромской области с радаров пропал вертолет. Жители деревни Вонышево видели, как он падал. На борту вертолета с большой вероятностью находились охотники.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область
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