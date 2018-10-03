Звезду сериала "Глухарь" арестовали за растление школьника

В Москве арестован актер, которого подозревают в развратных действиях в отношении 14-летнего школьника. Как передает ТАСС, меру пресечения артисту из сериала "Глухарь" избрал Кунцевский районный суд.

Перед началом слушаний мужчина скрывал свое лицо от камер под курткой. На самом заседании журналисты не присутствовали, они прошли в закрытом режиме. Его заключили под стражу, как минимум, до 30 ноября. Против него возбуждены уголовные дела по статьям 135 и 242 УК РФ - "Развратные действия" и "Распространение порнографических материалов".

Согласно неофициальным данным, подозреваемый познакомился с потерпевшим, когда тот раздавал бесплатные газеты у метро. В дальнейшем, как полагают в ГСУ СК столицы, он завел со школьником интимную переписку и присылал ему порнографию.