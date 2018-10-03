В Якутии возобновили поиски пропавшего пилота

Спасатели вновь приступили к поискам пилота вертолета Robinson, который совершил жесткую посадку в горном ущелье на севере Якутии.

- Туда выдвинулась группа спасателей. Добровольцы также поднимаются к месту с другой стороны. Вертолет на поиски пока не вылетел, - сказали ТАСС в Единой диспетчерской службе Момского района.

Накануне поиски прекратили из-за плохой погоды.

Напомним, 29 сентября частный вертолет вылетел из Среднеколымска в Усть-Неру, но вынужденно сел в районе села Сасыр. По спутниковому телефону пилот сообщил, что находится в горном ущелье.