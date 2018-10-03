Петрозаводский суд арестовал по подозрению в педофилии директора музея

Петрозаводский городской суд арестовал на два месяца директора Медвежьегорского краеведческого музея, подозреваемого в развращении несовершеннолетнего.

Чуть раньше суд принял такое же решение и по другому фигуранту этого уголовного дела, сообщает в среду пресс-служба Следственного комитета Карелии.

Напомним, директора музея и еще одного мужчину, им оказался житель Североморска Мурманской области, задержали по подозрению в развратных действиях против несовершеннолетнего. Возбудили уголовное дело. Подозреваемые признали свою вину.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Фигурантам грозит срок лишения свободы до 15 лет.