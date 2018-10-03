Новости

Петрозаводский суд арестовал по подозрению в педофилии директора музея 19:03
Под Тулой при обрушении подъемного крана погиб человек 19:02
Путин предложил Беглову должность врио главы Петербурга 18:55
Самая дорогая бутылка виски ушла с молотка в Великобритании 18:44
В Ленобласти жестоко убили 21-летнего парня 18:41
Минфин готов не занимать через ОФЗ до конца года 18:38
Пробки в Москве достигли 9 баллов 18:37
Зарплата учителей в Подмосковье превысила 52 тысячи рублей 18:34
В США бывшего матроса ВМС заподозрили в отправке яда в Белый дом 18:32
В Москве задержан водитель Mercedes, грозивший взрывом у Кремля 18:27
В списке богатейших американцев сменился лидер 18:25
Германия откроет рынок для квалифицированных специалистов из третьих стран 18:25
Мэр Ярославля вернулся в Подмосковье 18:12
Индекс МосБиржи впервые в истории превысил 2500 пунктов 18:09
Туриста осудили за дебош в императорских покоях в Петербурге 18:09
Фонд национального благосостояния сократился на три процента 17:59
Автомобили "Волк" пройдут ходовые и климатические испытания 17:55
Россельхознадзор решил приостановить работу "Петелинской птицефабрики" 17:35
Эксперты: К концу 2020 года США ждет рецессия 17:33
Ученые из США доказали, что добро побеждает зло 17:33
Ахиллесова пята: крушение дрона в США выявило критическую уязвимость 17:32
В Ленобласти педофил заманил ребенка в квартиру арбузом 17:31
Toyota Camry вернулась в Европу спустя 14 лет 17:28
Президент назначил начальника воронежской полиции 17:27
Путин назвал Трампа виновником роста мировых цен на нефть 17:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся коэффициенты ОСАГО
Как изменятся коэффициенты ОСАГО
Что не пропустить по ТВ на неделе с 1 по 7 октября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 1 по 7 октября
Верховный суд разъяснил правила компенсации за незаконное уголовное дело
Верховный суд разъяснил правила компенсации за незаконное уголовное дело
03.10.2018 19:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Петрозаводский суд арестовал по подозрению в педофилии директора музея

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

Петрозаводский городской суд арестовал на два месяца директора Медвежьегорского краеведческого музея, подозреваемого в развращении несовершеннолетнего.

Чуть раньше суд принял такое же решение и по другому фигуранту этого уголовного дела, сообщает в среду пресс-служба Следственного комитета Карелии.

Фото: kinopoisk.ru
В Театре Виктюка прокомментировали задержание актера за педофилию

Напомним, директора музея и еще одного мужчину, им оказался житель Североморска Мурманской области, задержали по подозрению в развратных действиях против несовершеннолетнего. Возбудили уголовное дело. Подозреваемые признали свою вину.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Фигурантам грозит срок лишения свободы до 15 лет.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Нобелевский комитет объявил лауреатов 2018 года по химии
Путин назвал Скрипаля подонком и предателем родины
Путин назначил Развожаева врио главы Хакасии
Минобороны опубликовало видео доставки С-300 в Сирию
Песков назвал смягчение статьи 282 УК борьбой с "проявлениями маразма"