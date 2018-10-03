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03.10.2018 18:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Туриста осудили за дебош в императорских покоях в Петербурге

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге осудили туриста, который в июне переночевал в императорских покоях в музее-заповеднике "Павловск", а потом вынес из кабинета императрицы Марии Федоровны раритетную статуэтку.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, мужчина полностью признал свою вину и извинился перед сотрудниками музея. В момент происшествия он был сильно пьян.

Фото: Галина Кмит/РИА Новости
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Напомним, в ночь на 15 июня мужчина, который приехал в Петербург осмотреть достопримечательности, остался на территории заповедника, разбил стекло в кабинете "Палатка" и пробрался в императорские покои.

Там мужчина немного поспал на раритетной мебели, а когда проснулся, в память о посещении дворца прихватил из кабинета пресс-папье золоченой бронзы. Оно было изготовлено в 1814 году. Экспонат представляет собой фигуру бегущего ополченца.

Изначально предполагалось, что стоимость пресс-папье пять миллионов рублей, в процессе расследования эксперты уточнили сумму и указали, что экспонат стоит около 950 тысяч рублей.

Между тем, мужчина вместе с экспонатом отправился гулять в центр города. Его задержали возле станции метро "Сенная площадь". Пресс-папье оказалось при нем.

Туриста задержали, на время следствия он находился в следственном изоляторе. Теперь по приговору суда ему предстоит провести 2,5 года в колонии общего режима.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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