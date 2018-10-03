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03.10.2018 19:34
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Реально опасные отходы

Организаторов нелегальной свалки отправили в колонию
Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО №7684 (221)
Самый суровый за последние десятилетия приговор вынесли на Урале организаторам нелегальной свалки. На 3,5 года в колонию отправятся по решению суда руководители двух коммерческих организаций, организовавших незаконный сброс канализационных остатков (кека). По их распоряжению почти 33 тысячи тонн опасных отходов были просто вылиты на землю в лесах близ Екатеринбурга ("Кек слева", "Экономика УрФО" от 12.07.2017). По оценке природоохранной прокуратуры, ущерб превысил 200 миллионов рублей.

Как установило следствие, в 2015 году екатеринбургский МУП "Водоканал" заключил контракт на вывоз кека с компанией "Чистый город" на 33 миллиона рублей. Ее руководство, в свою очередь, наняло субподрядчика - Уральскую строительную компанию. Своих полигонов для утилизации опасных отходов у исполнителей не было, и, чтобы не тратиться на оплату услуг спецпредприятий, они просто слили кек в болота и карьеры близ поселков Первомайский, Рудный и Монетный.

Фото: Пресс-служба ОНФ в Челябинской области
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Незаконную деятельность выдал специфический запах: в надзорные органы посыпались жалобы от местных жителей. После проверки сигналов СК возбудил уголовное дело. Компанию "Чистый город" оштрафовали на 100 тысяч рублей и обязали за свой счет ликвидировать несанкционированные захоронения.

Самой проблемной оказалась свалка близ поселка Монетного, где на военном полигоне было сброшено 4000 тонн канализационных отходов. В апреле 2017-го о ней узнала вся страна во время прямой линии с форума ОНФ, и дело сдвинулось с мертвой точки. На утилизацию кека МУП "Водоканал" потратил четыре миллиона рублей. Сейчас, по оценке экологов, отходы уже не представляют опасности.

Уголовное дело долгое время оставалось бесфигурантным: факт правонарушения вроде бы налицо, но необходимо было доказать, что именно директора компаний отдали преступные приказы. На днях суд признал их виновными. Кроме того, в порядке гражданского судопроизводства будет рассмотрен иск к подсудимым о взыскании с них суммы ущерба, причиненного окружающей среде.

Общество Экология Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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