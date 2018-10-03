Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях на днях выступил с заявлением о том, что группа российских и иностранных компаний, активно привлекающая вкладчиков, имеет признаки финансовой пирамиды. Как удалось выяснить корреспонденту "РГ", у этой структуры екатеринбургские корни.

- Банк России передал в Генпрокуратуру и МВД информацию о группе "Кэшбери". Мы видим явные признаки классической финансовой пирамиды: они строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензий Банка России у компании нет, - пояснил Валерий Лях.

По оценке экспертов ЦБ, "Кэшбери" удалось вовлечь в свой проект несколько десятков тысяч человек. "Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране. Причем в последнее время рекламирует себя все более активно", - заявили в пресс-службе мегарегулятора.

Артур Варданян, один из руководителей структуры, чьи портреты украшают все интернет-ресурсы компании, живет в Екатеринбурге. На его странице в соцсети указано, что он в 1989-2000 годах учился в Уральской финансовой школе. Однако, по словам заведующего кафедрой финансов и банковского дела Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Максима Марамыгина, эта школа была создана под эгидой Свердловского института народного хозяйства (сегодня - УрГЭУ) только в 1992 году. А обучались в ней старшеклассники, собиравшиеся поступать в вуз на финансовые специальности. Варданяну в 1992-м было девять лет.

Учился ли он заочно в Уральской государственной юракадемии, доподлинно выяснить не удалось. Владимир Белых, руководитель института права и предпринимательства, который якобы окончил Варданян, сказал, что имя ему знакомо, но ничего конкретного про студента вспомнить не смог. Предположим, в 2009-м он действительно получил диплом УрГЮА. Дальше, если верить биографии Варданяна на официальном сайте "Кэшбери", он работал в "одном из крупнейших российских банков", причем всего за несколько лет продвинулся по карьерной лестнице весьма высоко - до должности "руководителя кредитного отдела и заместителя начальника службы экономической безопасности". В одном из источников даже уточнялось, что этим банком был ВТБ-24. Впрочем, пресс-служба Группы ВТБ уже в день опубликования заявления ЦБ выступила с официальным опровержением этой информации: "Данная информация абсолютно не соответствует действительности. Артур Варданян никогда не работал в Группе ВТБ".

Рекламная кампания пирамиды велась с большим размахом, что создавало у людей иллюзию богатства и успешности "Кэшбери"

Естественно, простым людям, жаждущим легких денег и, несмотря на все МММ-скандалы, верящим, что "поле чудес" существует, не пришло бы в голову выяснять правдивость биографии основателя "Кэшбери". Рекламная кампания пирамиды до последнего времени велась с большим размахом, даже в крупнейших деловых изданиях страны. В разных городах России открывались офисы компании, проводились "корпоративные тренинги", вечеринки и презентации. На одном из таких мероприятий выступал артист, голосом и внешностью очень похожий на Николая Баскова. Он исполнял песню под названием "Гимн Кэшбери". Запись была опубликована на официальном канале "Кэшбери" в Youtube 31 августа 2018 года. Естественно, все это создавало у людей иллюзию богатства и успешности компании.

Заработать начинающим "инвесторам" предлагалось на "займах" населению и бизнесу. Доход в зависимости от размеров вложений варьировался и в точке максимума, по заверениям основателей компании, мог достигать 600 процентов годовых. Еще раз подчеркнем: в действительности такой уровень доходности в нынешних экономических условиях попросту невозможен.

- Чем надежнее инструмент инвестирования, тем ниже доходность по нему. Гарантированный доход можно получить только от банковского вклада, средняя ставка по которому сегодня в сто раз ниже: 6-7 процентов годовых. Купонный доход по облигациям может достигать 7-9 процентов. Вложения в акции - один из самых рискованных на сегодня инструментов - могут дать до 20-25 процентов, - говорит независимый финансовый советник Наталья Смирнова.

Корреспондент "РГ" связалась с Артуром Варданяном в соцсети. Он написал, что находится в Красноярске, где открывает новый офис компании. Большая часть наших вопросов осталась без ответа, Варданян был импульсивен и отсылал к официальному сайту компании. Заявление представителя ЦБ Валерия Ляха он прокомментировал так (авторские орфография и пунктуация сохранены): "Я еще раз обьясняю Если кэшбери пирамида то закроют без лишнего шума! А эту шумиху подняли специально Чтоб узнало как можно больше инвесторов и прекратили работу с Кэшбери. Так, а что делать дальше куда инвистировать??? Конечно же в конкурирующую компанию". На вопрос, что он планирует предпринять, Варданян ответил: "Уголовное дело постараюсь завести за клевету. Думаю денег у меня хватит".

компетентно

Евгений Стрельников, доцент кафедры финансовых рынков и банковского дела УрГЭУ:

- В законодательстве есть четкое определение финансовой пирамиды: это организация привлечения средств населения или юридических лиц, при которой выплата дохода ведется за счет вновь привлеченных денег при отсутствии всякой инвестиционной деятельности. Жизнь финансовой пирамиды, как правило, заканчивается на 6-7 цикле привлечения клиентов-вкладчиков. Уже сейчас некоторые клиенты "Кэшбери" жалуются на отсутствие выплат, что косвенно подтверждает вывод Банка России. Почему люди до сих пор вкладывают в подобные организации? Опыт "МММ" и других пирамид ничему не учит: он довольно быстро забывается, а реклама и обещания большой прибыли иногда просто ослепляют.