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04.10.2018 18:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дзержинске вновь залило затопленные из-за аварии квартиры

Текст: Виктор Девицын (Нижний Новгород)

Сегодня в доме №78 по проспекту Ленина в Дзержинске снова произошел потоп.

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Как сообщила жительница квартиры №4 Елена Жирнова, к ним без какого-либо предупреждения пришли слесари из местного ТСЖ "Суворовский" и приступили к ремонтным работам на чердаке. Вскоре с того, что осталось от потолка, снова потекла вода. Только-только начавшие просыхать полы опять покрылись лужами.

- По сравнению с тем, что случилось 2 октября, это капля в море, - не теряет оптимизма Наталья. - Но поражает отношение сотрудников ТСЖ - на мои вопросы о том, что происходит, они отвечают: "ничего не знаем, рабочий день кончился".

Фото: Роман Кияшко/РГ
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Администрация Дзержинска, напомним, тоже заняла позицию наблюдателя и никак не вмешивается в происходящее. А в сырой квартире, между тем, температура воздуха не превышает 17 градусов.

По словам адвоката Олеси Шулевой, чтобы решить вопрос, кто обязан возместить собственникам квартир ущерб, необходимо провести независимую экспертизу.

- Жителям важно собрать все документы (о характере аварии, состоянии труб, произведенных действиях при включении отопления, материальных потерях), которые удастся получить самостоятельно, потом документы можно будет требовать в судебном порядке, - говорит она. - Важно установить причины аварии, размер ущерба и причинно-следственную связь между ущербом и аварией. Рекомендую собственникам составить претензию в адрес всех участников конфликта: теплоснабжающей компании, ТСЖ, местной администрации, а также направить жалобу в прокуратуру, представителям которой в течение 30 дней должны дать ответы. Исходя из них, нужно принять решение о проведении экспертизы (если она еще не будет проведена) и обращении в суд.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
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