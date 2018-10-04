СК: Фигурантка дела о "Зимней вишне" получила в качестве взятки Toyota

Экс -руководителя кемеровской инспекции Госстройнадзора Танзилию Комкову заподозрили в получении взятки.

Следователи выявили ряд новых эпизодов противоправной деятельности обвиняемых по делу о сгоревшем ТРЦ "Зимняя вишня".

- В частности, Танзилие Комковой дополнительно инкриминировано получение взятки в особо крупном размере, - сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия, чиновница в марте 2014 года получила взятку от директора коммерческой организации - за общее покровительство и попустительство по службе. В качестве вознаграждения он вручил ей кроссовер Toyota Venza и комплект резины общей стоимостью, превышающей 1,5 миллиона рублей.

Ранее Комковой инкриминировали злоупотребление должностными полномочиями. По решению суда она находится под арестом. Следователи утверждают, что после возбуждения уголовного дела экс-руководитель Госстройнадзора по Кемеровской области вылетела в Москву. И возвращать в Кемерово ее пришлось принудительно. Обвиняемая отказывается от дачи показаний и не сотрудничает со следствием.