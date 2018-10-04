В КБР уничтожили двух подозреваемых в убийстве полицейского

В четверг утром правоохранители установили местонахождение двух подозреваемых в жестоком убийстве полицейского в селении Атажукино Кабардино-Балкарии. Как сообщили в Следственном управлении СКР по республике, они оба были уничтожены в результате боевого столкновения.

- На предложение сдаться мужчины ответили огнем и были ликвидированы в ходе боя. В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

В ходе обыска дома, где прятались подозреваемые, следователи обнаружили емкости с селитрой, самодельное взрывное устройство, хвостовик к выстрелу ВОГ, взрыватель УЗРГМ и металлические предметы для использования в качестве поражающих элементов.

Как уже сообщалось, накануне в селении Атажукино нашли тело участкового с множественными ножевыми и несколькими огнестрельными ранениями.

Оперативникам удалось восстановить картину происшествия. По информации, помещенной на сайте ведомства, нападение совершили два человека около 17 часов в среду. Они нанесли участковому 18 ножевых ранений, забрали табельный пистолет и дважды выстрелили ему в голову.

Следственное управление СКР по КБР завело уголовные дела по ч. 1 ст. 222 ("Незаконные приобретение, хранение и ношение оружия), ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов"), п. "б" ч. 4 ст.226 УК РФ ("Хищение оружия и боеприпасов с применением насилия, опасного для жизни) и ч. 2 ст. 325 УК РФ ("Похищение у гражданина личного документа").