Новости

В Сочи для путешествия в Грецию построят тростниковую лодку 14:47
На экологическом форуме в Минске представят электросамокат 14:36
Товарооборот между Беларусью и Иркутской областью вырос на 44% 14:15
У "Газели" появился новый мотор 14:04
МВД Беларуси и полиция Латвии готовы к углублению сотрудничества 13:56
Роналду не будет играть за сборную Португалии до конца года 13:56
РБ рассчитывает поставить точку в дискуссии с Литвой по ядерной энергетике 13:55
В Праге появился на свет детеныш крайне редкой красной панды 13:50
Падение пролета не повлияет на срок сдачи части Крымского моста 13:46
Кировский суд рассмотрит дело отца, убившего дочь из-за плача 13:38
Захарова упрекнула США в недостойном поведении по отношению к Китаю 13:34
Велопатруль ЦОДД оштрафовал 91 автохама 13:28
Полпред представил врио губернатора Курганской области 13:24
Названа причина взрыва в Морском порту Петербурга 13:22
Армия России избавится от пилоток и ушанок 13:20
Создатель Ганнибала Лектера напишет первую за 13 лет книгу 13:18
Военные спасатели встретят участников МКС оренбургской дыней 13:13
Итоги ипотечного рынка за первое полугодие представят на круглом столе 13:11
Ударивший сотрудника метро москвич пойдет под суд 13:04
Исследователи описали рацион питания людей, живших 8000 лет назад 13:04
Видео: Микроавтобус с белорусами врезался в грузовой подъемный кран 13:00
На фестиваль комиксов в Москве распродали все билеты 12:51
СК: В убийстве жителя Ленобласти участвовала 12-летняя девочка 12:50
Созданный на Урале робот проверит ЛЭП в Индии и Африке 12:45
Госдума назвала "сотрясанием воздуха" требование Киева отдать вагоны 12:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос ректору Финансового университета Михаилу Эскиндарову
Задайте вопрос ректору Финансового университета Михаилу Эскиндарову
Можно ли вернуть свои деньги из финансовой пирамиды
Можно ли вернуть свои деньги из финансовой пирамиды
В поездах вместо полок могут появиться капсулы
В поездах вместо полок могут появиться капсулы
04.10.2018 12:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК: В убийстве жителя Ленобласти участвовала 12-летняя девочка

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

В Ленобласти проверяют информацию о возможном акте каннибализма в поселке Новинка. Задержанная 12-летняя девочка участвовала в расправе над местным жителем, сообщили в Следственном комитете по региону.

В Петербурге отец топором убил 11-летнего сына

Расчлененное тело погибшего было найдено накануне. Были задержаны двое - девочка и ее 22-летний спутник. По версии следствия несколько дней назад молодой человек и девочка в одном из петербургских кафе познакомились жителем Новинки и приехали к нему домой. Гости прожили в поселке несколько дней. В ночь со 2 на 3 октября в доме произошла ссора, в ходе которой гость несколько раз ударил хозяина ножом в шею, а когда мужчина скончался, отчленил некоторые части его тела.

Акт каннибализма следствием официально не подтвержден. В ведомстве говорят, что "проверяется информация о возможном употреблении задержанными в пищу фрагментов тела убитого".

В ближайшее время задержанному мужчине изберут меру пресечения и предъявят обвинение. Следствие будет настаивать на аресте.

Девочка помещена в специализированное учреждение для несовершеннолетних.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В посольстве РФ прокомментировали заявления Лондона о "кибератаках"
Падение пролета не повлияет на срок сдачи части Крымского моста
Госдума назвала "сотрясанием воздуха" требование Киева отдать вагоны
На месте крушения вертолета под Костромой нашли четвертую жертву
Захарова упрекнула США в недостойном поведении по отношению к Китаю