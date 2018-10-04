СК: В убийстве жителя Ленобласти участвовала 12-летняя девочка

В Ленобласти проверяют информацию о возможном акте каннибализма в поселке Новинка. Задержанная 12-летняя девочка участвовала в расправе над местным жителем, сообщили в Следственном комитете по региону.

Расчлененное тело погибшего было найдено накануне. Были задержаны двое - девочка и ее 22-летний спутник. По версии следствия несколько дней назад молодой человек и девочка в одном из петербургских кафе познакомились жителем Новинки и приехали к нему домой. Гости прожили в поселке несколько дней. В ночь со 2 на 3 октября в доме произошла ссора, в ходе которой гость несколько раз ударил хозяина ножом в шею, а когда мужчина скончался, отчленил некоторые части его тела.

Акт каннибализма следствием официально не подтвержден. В ведомстве говорят, что "проверяется информация о возможном употреблении задержанными в пищу фрагментов тела убитого".

В ближайшее время задержанному мужчине изберут меру пресечения и предъявят обвинение. Следствие будет настаивать на аресте.

Девочка помещена в специализированное учреждение для несовершеннолетних.