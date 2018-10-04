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04.10.2018 09:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти после жестокого убийства задержали 12-летнюю девочку

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

В Ленинградской области в рамках расследования жестокого убийства жителя поселка Новинка задержаны два человека. Среди них 12-летняя девочка.

В Томской области задержали подозреваемого в убийстве девочки

Как сообщили "РГ" в Следственном комитете по Ленинградской области, девочка имеет статус свидетеля, в убийстве подозревается ее 22-летний друг. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Ранее стало известно, что в поселке Новинка произошло жестокое убийство 21-летнего местного жителя. Тело молодого человека было расчленено, у следствия есть основания полагать, что некоторые его фрагменты употребляли в пищу.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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