В Ленобласти после жестокого убийства задержали 12-летнюю девочку

В Ленинградской области в рамках расследования жестокого убийства жителя поселка Новинка задержаны два человека. Среди них 12-летняя девочка.

Как сообщили "РГ" в Следственном комитете по Ленинградской области, девочка имеет статус свидетеля, в убийстве подозревается ее 22-летний друг. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Ранее стало известно, что в поселке Новинка произошло жестокое убийство 21-летнего местного жителя. Тело молодого человека было расчленено, у следствия есть основания полагать, что некоторые его фрагменты употребляли в пищу.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".