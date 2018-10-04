В Петербурге арестовали мужчину, зарубившего топором 11-летнего сына

Ленинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения мужчине, который до смерти избил своего 11-летнего сына топором.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, ближайшие два месяца обвиняемый проведет в следственном изоляторе.

На судебном заседании мужчина признал свою вину, но мотивов, которыми он руководствовался, убивая ребенка, пояснить не смог.

Обвиняемый сообщил, что был пьян, а после принятия больших доз алкоголя у него случаются приступы неконтролируемой ярости.

Трагедия произошла в доме №13 по Нарвскому проспекту 2 октября. Следователи квалифицировали действия мужчины как "убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии".