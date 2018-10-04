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04.10.2018 13:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Падение пролета не повлияет на срок сдачи части Крымского моста

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Инцидент с одним из пролетов строящейся железнодорожной части Крымского моста никак не повлияет на сроки сдачи объекта в эксплуатацию. Об этом сообщил инфоцентр "Крымский мост".

Сейчас погружены уже все сваи будущей железной дороги над Керченским проливом, сформировано 300 из 307 опор, собрано почти 130 из 160 тысяч тонн металлоконструкций пролетов. Как раз при опускании одного из них на готовые опоры не выдержал домкрат, и металлоконструкция весом около 200 тонн накренилась и упала в воду. При этом пролет не скрылся под водой целиком, для его поднятия планируется использовать краны большой грузоподъемности.

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Специалисты сейчас выясняются причины нештатной ситуации. По предварительным данным, неисправной оказалась одна из домкратных систем.

- Никто из строителей не пострадал, - рассказали в инфоцентре. - Опоры не повреждены, а их несущая способность не нарушена. На место упавшего пролетного строения будет установлено новое. На это по предварительным оценкам понадобится до 45 дней.

Тем не менее работы в акватории Керченского пролива идут по графику: надвижку пролетов на морских участках планируется завершить в первом квартале 2019 года. И к весне коса и остров Тузла будут соединены. Запустить железнодорожные составы по мосту планируется в декабре 2019 года. Сейчас уже собрана половина морских пролетов - 5,5 из почти 11 километров на двух железнодорожных направлениях моста - крымском и таманском. А на готовых участках моста на Тузлинской косе уже укладываются рельсы.

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