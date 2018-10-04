В храме на Ганиной Яме пожар повредил кровлю и церковную утварь

На Урале в одном из храмов монастыря святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина яма сегодня ночью случился пожар. Пламя повредило кровлю и церковную утварь на втором этаже здания.

Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 01.25 по местному времени. "Менее часа потребовалось спасателям, чтобы локализовать огонь на площади 70 квадратных метров, - передает пресс-служба МЧС Свердловской области. - В 05.26 закончилась проливка и разборка сгоревших конструкций".

На месте происшествия работают дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории.

Пожары в храме, к сожалению, не редкость. Так, 30 апреля 2008 года горела церковная лавка (причиной пожара стала печь), в ноябре 2007 года горел купол и стены храма во имя св. Иова Многострадального, в 2010 году огонь вспыхнул в главном соборе монастырского комплекса - храме во имя иконы Божией Матери "Державная", в сентябре 2012 года сгорел дом игумена.

Справка "РГ"

Монастырь святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина яма построен на месте, куда в июле 1918 года из ипатьевского дома перевезли для уничтожения тела членов Царской семьи и их слуг. В 1991 году на Ганиной яме был установлен первый Поклонный крест, а 28 декабря 2000 года - учрежден мужской монастырь.