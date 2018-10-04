СК вменил троим сотрудникам ФСИН хищение 160 млн рублей при закупке ЭВМ

Следователи Главного следственного управления СК России по Москве выявили новые факты хищений бюджетных средств сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Фигурантами уголовного дела стали экс-начальник ведомственного Центра связи Игорь Шайков и два его заместителя Андрей Красюнков и Павел Щетинин. Им вменяется, злоупотребление должностными полномочиями при закупке компьютеров для нужд тюремного ведомства. На эти цели было выделено 160 млн рублей.

По версии следствия, указанные должностные лица, вступив в преступный сговор, искусственно обеспечили победу в аукционе ФГУП "НТЦ Атлас". Поставщик обязался поставить 1,5 тысячи компьютеров, по документам которые проходили как персональные электронно-вычислительные машины, структурам ФСИН. Однако, то ли этого сделано не было, то ли поставлены были более дешевые компьютеры. Этот момент в Следственном комитете не уточняют.

Старший помощник руководителя московского ГСУ Следственного комитета Юлия Иванова рассказала лишь, что подозреваемые причинили ущерб бюджету, выделяемому на нужды ФСИН.

Всем троим уже предъявлено обвинение. При этом Павлу Щетинину - заочно, поскольку он скрылся от органов следствия и в настоящее время объявлен в федеральный розыск. Шайков и Красюнков заключены под стражу.

Отмечается, что махинацию вскрыли совместными усилиями следователи ГСУ СК по Москве, оперативники ФСБ и службы собственной безопасности ФСИН России.

Напомним, ранее за финансовые махинации при закупке электронных браслетов слежения был осужден бывший директор ФСИН Александр Реймер. Ему назначили 8 лет колонии общего режима. Его бывший заместитель Николай Криволапов получил пять лет и восемь месяцев колонии общего режима. Суд также лишил Реймера и Криволапова генеральских званий.

В августе суд принял решение по иску Федеральной службы исполнения наказаний к Реймеру и взыскал с экс-главы тюремного ведомства и других фигурантов дела, осужденных за крупные хищения, более 2 миллиардов 200 миллионов рублей.