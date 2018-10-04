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04.10.2018 16:50
Рубрика: Происшествия

СК вменил троим сотрудникам ФСИН хищение 160 млн рублей при закупке ЭВМ

Текст: Иван Петров
Следователи Главного следственного управления СК России по Москве выявили новые факты хищений бюджетных средств сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Фигурантами уголовного дела стали экс-начальник ведомственного Центра связи Игорь Шайков и два его заместителя Андрей Красюнков и Павел Щетинин. Им вменяется, злоупотребление должностными полномочиями при закупке компьютеров для нужд тюремного ведомства. На эти цели было выделено 160 млн рублей.

По версии следствия, указанные должностные лица, вступив в преступный сговор, искусственно обеспечили победу в аукционе ФГУП "НТЦ Атлас". Поставщик обязался поставить 1,5 тысячи компьютеров, по документам которые проходили как персональные электронно-вычислительные машины, структурам ФСИН. Однако, то ли этого сделано не было, то ли поставлены были более дешевые компьютеры. Этот момент в Следственном комитете не уточняют.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Старший помощник руководителя московского ГСУ Следственного комитета Юлия Иванова рассказала лишь, что подозреваемые причинили ущерб бюджету, выделяемому на нужды ФСИН.

Всем троим уже предъявлено обвинение. При этом Павлу Щетинину - заочно, поскольку он скрылся от органов следствия и в настоящее время объявлен в федеральный розыск. Шайков и Красюнков заключены под стражу.

Отмечается, что махинацию вскрыли совместными усилиями следователи ГСУ СК по Москве, оперативники ФСБ и службы собственной безопасности ФСИН России.

Напомним, ранее за финансовые махинации при закупке электронных браслетов слежения был осужден бывший директор ФСИН Александр Реймер. Ему назначили 8 лет колонии общего режима. Его бывший заместитель Николай Криволапов получил пять лет и восемь месяцев колонии общего режима. Суд также лишил Реймера и Криволапова генеральских званий.

В августе суд принял решение по иску Федеральной службы исполнения наказаний к Реймеру и взыскал с экс-главы тюремного ведомства и других фигурантов дела, осужденных за крупные хищения, более 2 миллиардов 200 миллионов рублей.

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