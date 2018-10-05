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05.10.2018 11:46
Рубрика: Происшествия

Олег Сенцов прекратил голодовку

Текст: Иван Петров

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за подготовку теракта в Крыму, прекратил голодовку. Об этом в пятницу сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко. По его словам, Сенцов собственноручно написал заявление, в котором дал согласие на прием пищи.

"После чего были проведены консультации с лучшими диетологами Москвы по вопросу о том, как лучше его выводить из состояния голодовки. В итоге была разработана специальная диета для нормализации здоровья осужденного", - рассказал замглавы тюремного ведомства.

В пресс-бюро ФСИН уточнили, что для Сенцова было разработано оптимальное меню, которое включает рацион продуктов, необходимый для выхода без осложнений из состояния длительного отказа от полноценного питания.

В общей сложности голодовка Олега Сенцова продолжалась 145 дней.

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Валерий Максименко поблагодарил в связи с этим врачей Лабытнангской больницы и адвокатов Сенцова.

"Совместными усилиями удалось его убедить принять решение - он выбрал жизнь", - отметил замдиректора ФСИН России.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов в свою очередь сообщил, что Сенцов написал заявление о прекращении голодовки в присутствии своих адвокатов в колонии.

"Я приветствую это решение", - сказал Федотов, пояснив, что считает его правильным и очень разумным.

Напомним, Олег Сенцов был приговорен в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в организации серии терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ среди членов диверсионной группы "Правый сектора" (экстремистское движение, запрещенное в России), готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе. В середине мая текущего года Сенцов объявил голодовку, после чего постоянно находился под наблюдением медицинских работников.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Минюст ФСИН Отношения России и Украины
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