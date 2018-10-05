Названа причина столкновения автобусов под Тверью

ДТП в Тверской области с участием автобусов произошло из-за выезда одного из транспортных средств на встречную полосу.

- По предварительной информации, ДТП произошло в результате лобового столкновения микроавтобуса Ford, осуществлявшего заказные перевозки, и автобуса ЛИАЗ компании "Тверавтотранс". Микроавтобус выехал на встречную полосу, по которой следовал рейсовый автобус, - говорится в сообщении регионального правительства.

Погибли 13 человек - пассажиры микроавтобуса и водитель. Двое пострадавших - водитель автобуса ЛИАЗ и пассажир микроавтобуса - с травмами различной степени тяжести госпитализированы в областную клиническую больницу.

По информации облправительства, губернатор региона Игорь Руденя возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий аварии и координирует действия всех служб.

Он также поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.