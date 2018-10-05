Определена предварительная причина крушения истребителя МиГ-29 под Москвой

Возгорание одного из двигателей могло стать причиной падения в пятницу истребителя МиГ-29 в Подмосковье.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на летно-испытательный институт, которому принадлежит самолет. При этом в ОАК заявили, что причиной инцидента могла стать неполадка в системе управления, добавляет РИА Новости.

Ранее стало известно, что пилоты истребителя совершали тренировочный полет. Летчики сумели увести машину подальше от жилых домов и людей, и только после этого катапультировались. Оба живы, их состояние не вызывает опасений у медиков.