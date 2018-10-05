Власти: Попавшая в ДТП под Тверью маршрутка работала незаконно

Попавший в аварию под Тверью микроавтобус Ford принадлежит компании, осуществляющей нелегальные пассажирские перевозки. В столкновении маршрутки с автобусом погибли все ее пассажиры, 13 человек.

- Это частная компания. Она осуществляет незаконные пассажирские перевозки под видом заказных, - рассказал ТАСС приехавший на место ДТП глава региона Игорь Руденя.

Авария на трассе Тверь-Ржев произошла в 7.48 у деревни Некрасово. По предварительной информации, набитый до отказа микроавтобус Ford выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом ЛиАЗ. В последнем ехали водитель и пассажир, они выжили.