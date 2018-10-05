Появилось видео с места ДТП с 13 погибшими под Тверью

В Сети опубликовано видео с места столкновения маршрутки с рейсовым автобусом в Тверской области. В аварии погибли все пассажиры микроавтобуса, 13 человек.

Напомним, ДТП произошло в 7.48 на трассе Тверь - Ржев у деревни Некрасово. По предварительным данным, маршрутка Ford выехала на встречную полосу, где столкнулась с рейсовым автобусом ЛиАЗ.

Последствия удара страшны: у микроавтобуса отсутствует левая сторона, крыша и пол смяты в гармошку. В автобусе ехали водитель и пассажир - они живы.

МЧС направило к месту столкновения вертолет Ми-8 для эвакуации пострадавших. Выехал в Некрасово и глава Тверской области Игорь Руденя.