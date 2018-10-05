Ространснадзор проверит перевозчиков после ДТП под Тверью

Ространснадзор проведет внеплановую проверку перевозчиков ООО "Трансавто" и ООО "Тверьавтотранс", чьи транспортные средства стали участниками в ДТП под Тверью.

Ведомство уже направило ходатайство в прокуратуру Твери о проведении такой внеплановой проверки.

На месте аварии сейчас работают сотрудники Центрального межрегионального управления Госавтодорнадзора. Они совместно с другими службами выясняют обстоятельства происшествия.

По предварительной информации, сегодня в 6:30 утра в Калининском районе Тверской области, недалеко от населенного пункта Некрасовка, произошло лобовое столкновение автобуса, который ехал из Ржева в Тверь, и "Газели", следовавшей в обратную сторону - из Твери в Ржев. Находившиеся в этом транспортном средстве 13 человек погибли.