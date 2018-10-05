Тела погибших под Тверью отправлены на опознание

Тела погибших при столкновении автобусов под Тверью доставлены в морг для опознания,

- Организована процедура опознания, погибшие доставлены в один из моргов города Твери, будут установлены личности, приглашены родственники для проведения официальных процедур. Правительство приняло решение о выплате материальной помощи семьям и близким людей, пострадавших в ДТП, - цитирует ТАСС губернатора региона Игоря Руденю.

Напомним, утром 5 октября при столкновении микроавтобуса Ford и автобуса ЛиАЗ в Калининском районе погибли 13 человек - пассажиры и водитель микроавтобуса. По словам руководителя пресс-службы регионального УМВД Вадима Левшина, три человека - 64-летняя женщина из Твери, 19-летний студент Тверского технического университета из города Старица и водитель автобуса ЛиАЗ - с тяжелыми травмами доставлены в тверскую больницу скорой медпомощи.

В связи с гибелью людей региональное следственное управление возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а УМВД - дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц.