В Тверской области возбудили дело из-за гибели 13 человек в ДТП

Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью в ДТП на дороге Тверь - Ржев 13 человек.

В региональном СК уточнили, что дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (часть 3 статьи 238 УК РФ).

- На месте происшествия работают следователи регионального Следственного комитета и руководство, - сообщила официальный представитель ведомства Валерия Павлова. - Выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Авария с участием микроавтобуса и рейсового автобуса произошла утром 5 октября неподалеку от села Некрасово Калининского района. Погибли тринадцать человек, двое госпитализированы. По предварительным данным, микроавтобус выехал на встречную полосу движения.

Уголовное дело взято на контроль Центральным аппаратом СК. Расследование продолжается.