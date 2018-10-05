В Татарстане завели дело о массовом отравлении детей духами

По факту массового отравления детей в Татарстане завели уголовное дело.

Как сообщили "РГ" в республиканском управлении СК РФ, расследование начато по статье о производстве, хранении или сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статья 238 УК РФ).

По предварительным данным, 18 учащихся Арского педагогического колледжа почувствовали недомогание после того, как одна из студенток распылила в аудитории духи неизвестного происхождения.

Следователи уже осмотрели место происшествия и изъяли пробы воздуха. Решается вопрос о проведении экспертиз.

Напомним, ранее стало известно о госпитализации в центральную больницу Арска 18 детей, двоих из которых впоследствии отпустили домой. По данным СК РФ, четверо учащихся отказались от стационарного лечения. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.