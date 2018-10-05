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05.10.2018 09:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске бывшего финансиста полиции осудили за рекордную взятку

Текст: Наталья Граф (Омск)

Первомайский районный суд вынес приговор экс-начальнику центра финансового обеспечения УВД Омской области. Как установлено в суде, полковник Ирина Старовикова брала миллионные "откаты" за победу в конкурсах.

Фото: Вадим Ахметов/РГ
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Уголовные дела в отношении Старовиковой были возбуждены по материалам УФСБ России по Омской области и ОРЧ собственной безопасности омской полиции. По материалам дела, на протяжении семи лет высокопоставленная чиновница обеспечивала победу на торгах, проводимых для нужд УМВД, знакомому предпринимателю, при этом существенно завышая цены в договорах. В качестве вознаграждения за каждую услугу бизнесмен передавал благодетельнице восемь процентов от суммы контракта.

Таким образом, по данным СУ СК РФ по региону, полковник обогатилась на 28 миллионов рублей, а государству был причинен ущерб в размере в 95 миллионов рублей. Такая сумма взяток побила все коррупционные "рекорды" в Омской области.

- Старовиковой было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере, - сообщила "РГ" представитель СУ СК РФ по области Лариса Болдинова.

Первомайский районный суд признал женщину виновной и приговорил к семи годам колонии общего режима. Помимо этого, Старовикову лишили звания полковника и обязали выплатить штраф в размере 28 миллионов рублей - с конфискацией дома и квартиры.

Стоит отметить, что ранее был осужден ее супруг - бывший начальник отдела управления уголовного розыска УМВД РФ по Омской области Сергей Старовиков. Его признали в мошенничестве в особо крупном размере при получении выплат.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск Борьба с коррупцией
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