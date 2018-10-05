Петербургские депутаты одобрили штрафы за прогулки по крышам

Комитет Законодательного собрания Петербурга одобрил проект закона, который предлагает обложить крупными штрафами руферов и организаторов несанкционированных экскурсий по крышам.

За незаконный бизнес граждан предлагается штрафовать на сумму от двух до пяти тысяч рублей, должностных лиц - на 25-50 тысяч рублей. А штраф для юридических лиц депутаты считают установить в диапазоне 50-200 тысяч рублей.

Поправки собираются внести в местный закон об административных правонарушениях. Как сообщил корреспонденту "РГ" глава комитета и автор законопроекта Денис Четырбок, нелегальные и небезопасные прогулки по крышам Петербурга стали целой индустрией. Иногда они заканчиваются трагически. У большинства организаторов этого развлечения нет ни разрешения на проведение экскурсий, ни опыта, ни нужной квалификации.

При этом депутат подчеркивает, что экскурсии, которые были согласованы с надзорными органами и проводятся при поддержке МЧС, запрещаться не будут.

- Понять людей, которые хотят полюбоваться видами Санкт-Петербурга с высоты птичьего полета можно, - комментирует решение парламентарий. - Но наша задача сделать так, чтобы это желание реализовалось законным и безопасным способом. А для этого необходимо правовое регулирование экскурсий и увеличение количества безопасных смотровых площадок для туристов.