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05.10.2018 15:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Найдено тело убитой 16-летней волгоградской студентки

Текст: Руслан Мельников (Волгоград)

Сотрудники правоохранительных органов нашли тело пропавшей в сентябре 16-летней студентки Еланского аграрного колледжа. Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК РФ по Волгоградской области, девушка была убита.

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Ее тело нашли в Саратовской области в районе села Дуплянка. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемый в убийстве студентки задержан. Им оказался 40-летний уроженец города Котово Волгоградской области, ранее судимый за насилие над несовершеннолетней. Мужчина показал, где спрятал тело девушки.

По версии следствия, подозреваемый попросил студентку показать дорогу, а затем из-за произошедшего конфликта убил ее. Мужчина уже дал признательные показания.

Пропавшую 20 сентября девушку разыскивали не только сотрудники правоохранительных органов, но также волонтеры и представители казачьих дружин.

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