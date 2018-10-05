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05.10.2018 08:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бывшему вице-губернатору Челябинской области прописали строгий режим

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Фото: Вадим Ахметов/РГ Фото: Вадим Ахметов/РГ
Фото: Вадим Ахметов/РГ

В Советском суде Челябинска завершилось оглашение приговора по делу о мздоимстве, мошенничестве и подстрекательстве к неправомерному доступу к компьютерной информации cо стороны бывшего вице-губернатора региона Николая Сандакова. Суд вынес ему обвинительный приговор, сообщили в пятницу в следственном управлении СК по региону.
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- Судом установлено, что в период 2013-2014 годов Сандаков получил взятку на сумму 1,96 миллиона рублей в виде услуг по охране его жилого дома и установки систем видеонаблюдения за способствование заключению госконтракта на охрану губернатора Челябинской области от директора ЧОПа, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Также в период 2011-2012 годов осужденный, занимая должность помощника губернатора Челябинской области, путем обмана похитил 1,5 миллиона рублей у сити-менеджера Озерского городского округа, обещав чиновнику содействие в назначении на пост главы Магнитогорска. Кроме того, Сандаков в 2013 году заказал специалисту по компьютерным технологиям осуществить неправомерный доступ к содержимому электронных почтовых ящиков и личной переписке челябинского политолога, а также начальника одного из управлений администрации губернатора области.

По уголовному делу были назначены и проведены более 20 экспертиз: бухгалтерская, оценочная, психолого-лингвистическая и другие. Допрошено более 70 свидетелей. Проведены необходимые обыски и выемки документов. Объем выполненных следственных действий позволил сделать вывод о причастности осужденного к совершению преступлений. Их выявили сотрудники регионального управления ФСБ России, осуществлявшие оперативное сопровождение по уголовному делу.

Суд признал Николая Сандакова виновным по всем статьям обвинения, освободив от наказания за подстрекательство к неправомерному доступу к компьютерной информации за истечением срока давности. Ему назначено наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере семи миллионов рублей.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
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