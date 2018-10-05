На Урале задержан подозреваемый в поджоге храма мужского монастыря

Сотрудники свердловской полиции установили личность подозреваемого в поджоге одного из храмов на территории монастыря святых Царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма, сообщил пресс-секретарь главка Валерий Горелых.

Напомним, пожар случился ночью 4 октября. Горели помещения Царского храма - одной из самым любимых прихожанами и туристами монастырской церкви. Менее часа потребовалось спасателям МЧС, чтобы локализовать огонь на площади 70 квадратных метров Пламя повредило иконостас и малый купол храма. Сумму ущерба сейчас подсчитывают.

"Изъятые на месте происшествия вещдоки позволили выдвинуть версию о поджоге. После опроса свидетелей и очевидцев, оперативники выяснили, кто это мог сделать. Подозреваемый - уроженец Екатеринбурга 1998 года рождения, ранее отбывавший срок за кражу", - рассказал Горелых.

По его словам, утром фигурант сам пришел в полицию, но не для того, чтобы повиниться в содеянном, а с заявлением о якобы пропаже личных документов.

"Его задержали. На допросе он рассказал, что не только поджег храм, а и присвоил деньги из ящика для пожертвований", - сообщил пресс-атташе региональной полиции.

По итогам начавшейся проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.