Подозреваемый по делу с 13 погибшими отправлен под домашний арест

Тверской суд заключил на два месяца под домашний арест директора ООО "ТрансАвто". Компании принадлежит маршрутка, разбившаяся в пятницу на трассе Тверь - Ржев и унесшая жизни 13 человек.

В субботу директор "ТрансАвто" был задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

- 7 октября 2018 года суд избрал в отношении директора ООО "ТрансАвто" меру пресечения в виде домашнего ареста, - рассказали в управлении СКР по Тверской области.

Напомним, утром 5 октября микроавтобус Ford Transit с 12 пассажирами у жеревни Некрасово на встречной полосе столкнулся с автобусом ЛиАЗ. Почти все люди в маршрутке погибли. Женщина из Ford, водитель автобуса и его единственный пассажир госпитализированы в тяжелом состоянии.

Запись видеорегистратора машины, шедшей следом за Ford, показывает, что у микроавтобуса не было весомой причины выезжать на встречную полосу. Причиной столкновения могла стать неисправность машины или потрея над ней контроля водителем.