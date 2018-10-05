Момент аварии с 13 погибшими под Тверью попал на видео

В Сети появилась запись автомобильного видеорегистратора, запечатлевшего столкновение маршрутки с автобусом в Тверской области.

Напомним, в 7.48 на трассе Тверь - Ржев у деревни Некрасово микроавтобус Ford Transit с водителем и 12 пассажирами выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом ЛиАЗ. Все люди из маршрутки погибли, водитель автобуса и два его пассажира доставлены в больницу. Они в тяжелом состоянии.

Возбуждены два уголовных дела: о нарушении правил дорожного движения и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В качестве одной из основных версий трагедии рассматривался неправильный обгон, но видео показывает, что никакого автомобиля перед Ford Transit нет. На встречную полосу микроавтобус мог выехать из-за технической неисправности или потери управления водителем. Человек за рулем мог также уснуть или потерять сознание.