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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Момент аварии с 13 погибшими под Тверью попал на видео

Текст: Антон Валагин (Тверь)

В Сети появилась запись автомобильного видеорегистратора, запечатлевшего столкновение маршрутки с автобусом в Тверской области.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тверской области/ТАСС
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Напомним, в 7.48 на трассе Тверь - Ржев у деревни Некрасово микроавтобус Ford Transit с водителем и 12 пассажирами выехал на встречную полосу  и столкнулся с рейсовым автобусом ЛиАЗ. Все люди из маршрутки погибли, водитель автобуса и два его пассажира доставлены в больницу. Они в тяжелом состоянии.

Возбуждены два уголовных дела: о нарушении правил дорожного движения и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В качестве одной из основных версий трагедии рассматривался неправильный обгон, но видео показывает, что никакого автомобиля перед Ford Transit нет. На встречную полосу микроавтобус мог выехать из-за технической неисправности или потери управления водителем. Человек за рулем мог также уснуть или потерять сознание.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Крупное ДТП под Тверью РГ-Видео
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