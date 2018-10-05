Опубликован список погибших в ДТП под Тверью

Опубликованы имена погибших в столкновении маршрутки и автобуса в Тверской области.

По данным KP.RU, жертвами автокатастрофы стали:

- Платонова Надежда,

- Чирко Зинаида;

- Бондаренко Валентина;

- Березина Нина;

- Синев Андрей;

- Бойков Александр;

- Лысова Наталья;

- Голубева Наталья;

- Стрелкова Марина;

- Голубева Ольга;

- Крисюк Елена;

- Соколовская Наталья;

- Арабиев Мансур.

Еще три человека находятся в больнице. Двое из них в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, авария у села Некрасовское произошла в 7.48. Ехавший из Твери в Старицу микроавтобус Ford выскочил на вcтречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом ЛиАЗ. По предварительной информации, в момент аварии водитель Ford разговаривал по телефону.

В маршрутке было 13 человек, все они погибли. Возбуждены два уголовных дела: о ДТП с тяжелыми последствиями и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Тверской губернатор Игорь Руденя заявил, что фирма - владелец микроавтобуса выполняла пассажирские перевозки незаконно. В офисе компании уже идет обыск.