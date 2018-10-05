Опубликован список погибших в ДТП под Тверью

Опубликованы имена погибших в столкновении маршрутки и автобуса в Тверской области.
По данным KP.RU, жертвами автокатастрофы стали:
- Платонова Надежда,
- Чирко Зинаида;
- Бондаренко Валентина;
- Березина Нина;
- Синев Андрей;
- Бойков Александр;
- Лысова Наталья;
- Голубева Наталья;
- Стрелкова Марина;
- Голубева Ольга;
- Крисюк Елена;
- Соколовская Наталья;
- Арабиев Мансур.
Еще три человека находятся в больнице. Двое из них в крайне тяжелом состоянии.
Напомним, авария у села Некрасовское произошла в 7.48. Ехавший из Твери в Старицу микроавтобус Ford выскочил на вcтречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом ЛиАЗ. По предварительной информации, в момент аварии водитель Ford разговаривал по телефону.
В маршрутке было 13 человек, все они погибли. Возбуждены два уголовных дела: о ДТП с тяжелыми последствиями и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Тверской губернатор Игорь Руденя заявил, что фирма - владелец микроавтобуса выполняла пассажирские перевозки незаконно. В офисе компании уже идет обыск.