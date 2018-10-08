Названы автомобили, на которых чаще всего ездят виновники ДТП

Страховщики назвали марки автомобилей, на которых чаще всего ездят автовладельцы, признанные виновниками ДТП. В списке лидируют Lada, Toyota, Hyundai и ГАЗ. Водители именно этих машин оказались виновными почти в 40 процентов дорожно-транспортных происшествий за последние несколько лет. Исследование включает более чем 180 страховых случаев.

Любопытно, что женщины-виновницы ДТП чаще всего попадали в аварии, управляя автомобилями Lada (14,53 процента от всех "женских" ДТП), Toyota (9,7 процента), Hyundai (8,34 процента), Kia (7,17 процента) и Nissan (6,68 процента). В Топ-10 самых "аварийных" марок также вошли Volkswage, Renault, Chevrolet, Ford и Mitsubishi.

Примерно та же картина и у мужчин. На первом месте - Lada (23,71 процента), затем идет Toyota (6,92 процента). Третье место у автомобилей ГАЗ (5,98 процента), далее идут Hyundai, Renault, Kia, Nissan, Volkswagen, Chevrolet и Ford.

Первенство у автомобилей отечественного автопрома неудивительно. По мнению страховщиков, машины эконом-класса не только самые популярные и распространенные в России: их еще часто берут, чтобы набраться опыта.

Также отмечается, что женщины оказались виновницами ДТП намного реже мужчин - лишь только в каждом пятом инциденте. Чаще всего виновниками аварий становятся представители сильного пола со стажем шесть-десять лет, а также женщины со стажем до пяти лет. По их вине происходит 13,5 и 5,9 процента страховых случаев.

Ранее эксперты спрогнозировали рост количества аварий после того, как на АЗС разрешат продажу спиртного.